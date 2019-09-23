Украинские пограничники прекратили оформление автомобилей в Крым через пропускной пункт «Каланчак». Причиной этого стали ремонтные работы на объекте.
В связи с этим границу через пункт пропуска «Армянск» с российской стороны могут пересекать только пешеходы, сообщает «
Все автомобили на украинской стороне перенаправляют на пункт «Чаплынка», со стороны России ему соответствует «Перекоп». Однако, как отмечают силовики, в этом месте границу, согласно установленному регламенту, имеют право пересекать только граждане РФ и Украины.
Для всех остальных водителей есть возможность проехать с Украины в Крым и обратно через пункты пропуска «Чонгар» — «Джанкой».
Сейчас скопления автомобилей на границе нет.
Между тем, как писал News.ru, ремонтные работы украинская сторона проводит и на «Чонгаре», однако там ограничивать передвижение автомобилей не стали. Возможны лишь временные заторы.