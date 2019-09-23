https://static.news.ru/photo/3396aa86-de09-11e9-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники прекратили оформление автомобилей в Крым через пропускной пункт «Каланчак». Причиной этого стали ремонтные работы на объекте.

В связи с этим границу через пункт пропуска «Армянск» с российской стороны могут пересекать только пешеходы, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Все автомобили на украинской стороне перенаправляют на пункт «Чаплынка», со стороны России ему соответствует «Перекоп». Однако, как отмечают силовики, в этом месте границу, согласно установленному регламенту, имеют право пересекать только граждане РФ и Украины.

Для всех остальных водителей есть возможность проехать с Украины в Крым и обратно через пункты пропуска «Чонгар» — «Джанкой».

Сейчас скопления автомобилей на границе нет.

Между тем, как писал News.ru, ремонтные работы украинская сторона проводит и на «Чонгаре», однако там ограничивать передвижение автомобилей не стали. Возможны лишь временные заторы.