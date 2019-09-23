Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники прекратили оформление автомобилей в Крым через пропускной пункт «Каланчак». Причиной этого стали ремонтные работы на объекте.

В связи с этим границу через пункт пропуска «Армянск» с российской стороны могут пересекать только пешеходы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Все автомобили на украинской стороне перенаправляют на пункт «Чаплынка», со стороны России ему соответствует «Перекоп». Однако, как отмечают силовики, в этом месте границу, согласно установленному регламенту, имеют право пересекать только граждане РФ и Украины.

Для всех остальных водителей есть возможность проехать с Украины в Крым и обратно через пункты пропуска «Чонгар» — «Джанкой».

Сейчас скопления автомобилей на границе нет.

Между тем, как писал News.ru, ремонтные работы украинская сторона проводит и на «Чонгаре», однако там ограничивать передвижение автомобилей не стали. Возможны лишь временные заторы.

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