Один человек погиб во Франции при провале грунта рядом с вокзалом

Рабочий погиб в результате крупного оползня и провала грунта в воскресенье, 25 июля, во Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл вблизи вокзала французского города Маси к югу от Парижа, в зоне, где велись работы по созданию железнодорожного узла, через который проходят четыре линии. О причинах смещения почвы не сообщается. Известно, что на повреждённой насыпи велись работы с целью её укрепления.

В настоящее время на месте происшествия работает несколько десятков спасателей. Движение высокоростных поездов, отправляющихся и прибывающих на парижский вокзал Монпарнас, нарушено. На путях остановились около 70 экспрессов с десятками тысяч пассажиров.

Национальное общество железных дорог Франции использует объездные железнодорожные маршруты до других парижских вокзалов.