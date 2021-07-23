Один человек погиб во Франции при провале грунта рядом с вокзалом

Рабочий погиб в результате крупного оползня и провала грунта в воскресенье, 25 июля, во Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на местные власти.
Инцидент
В настоящее время на месте происшествия работает несколько десятков спасателей. Движение высокоростных поездов, отправляющихся и прибывающих на парижский вокзал Монпарнас, нарушено. На путях остановились около 70 экспрессов с десятками тысяч пассажиров.
Национальное общество железных дорог Франции использует объездные железнодорожные маршруты до других парижских вокзалов.