Один человек погиб в результате стрельбы в Хорватии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла вечером 1 июля в городе Сисак в центральной части Хорватии. Еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает портал Index со ссылкой на полицию страны.

Ранее сообщалось, что в районе города Сисак Канак мужчина открыл огонь из «Калашникова». На место происшествия было стянуто большое количество правоохранителей.

По данным портала, злоумышленнику удалось скрыться.

В настоящее время на месте происшествия работают команды пожарных для устранения очагов возгорания, возникших в трех зданиях после стрельбы.

Причины инцидента остаются неизвестны. По факту произошедшего начато расследование.

Также сообщалось, что мужчина напал на сотрудников аэропорта в Кишиневе. Силовики пытались вступить в переговоры с нападавшим. После того как злоумышленник отказался от диалога, спецназ начал штурм помещения, в котором тот забаррикадировался с заложниками. Изначально ему отказали во въезде, после чего мужчина застрелил полицейского и сотрудника аэропорта.