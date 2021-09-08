Один человек погиб при взрыве на военном заводе в Польше

На польском военном заводе Mesko в городе Скажиско-Каменна произошёл взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает телеканал Polsat.

На месте инцидента находятся полиция и пожарные. По предварительной информации, сдетонировали взрывчатые вещества, которые 41-летняя сотрудница завода запаковывала для отправки. Пачка взорвалась прямо у неё в руках. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Известно, что на предприятии, где произошло ЧП, производятся боеприпасы и ракеты, которые используются польской армией, а также составляющие для крупных военно-промышленных концернов.

Ранее в Жамбылской области Казахстана на складе с военными боеприпасами, на котором находилось до 500 тонн тротила, начался пожар, ставший причиной не менее шести взрывов. По представленным областной администрацией данным, в больницы поступили 66 пострадавших, среди которых 12 военных. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.