Один человек погиб при пожаре на пивоваренном заводе Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на пивоваренном заводе Донецка. Здание загорелось после попадания в него снаряда ВСУ, сообщает МЧС ДНР.

Площадь возможного заражения на данный момент оценивается в 1,65 кв.м.

Площадь зоны возможного заражения оценивается в 1,65 кв. м, площадь горения пластиковой тары и поддонов — 600 кв. м, — сказано в сообщении.

В ДНР считают, что атака украинских националистов носила целенаправленный характер.

В результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация ёмкости и зафиксирована утечка аммиака. <...> В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека, — говорится публикации.

На данный момент группа радиационно-химической и биологической защиты министерства проводит разведку местности, чтобы выяснить место утечки аммиака и выявить уровень предельно допустимых концентраций. Продолжается процесс ликвидации пламени.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что обстрел Калининского района Донецка привёл к утечке аммиака. Это произошло после попадания снарядов в пивоваренный завод.