Пассажирский поезд потерпел крушение в Нидерландах

Фото: EPA/TASS

Последствия схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения пассажирского поезда в Нидерландах, сообщает Reuters. Еще около 30 человек пострадали, многие из них получили серьезные травмы.

Авария произошла рано утром 4 апреля в провинции Южная Голландия. Поезд следовал из Лейдена в Гаагу, в общей сложности в нем находились 50 пассажиров. По информации агентства, передний вагон состава сошел с рельсов и съехал в поле, второй — перевернулся на бок. Кроме того, в последнем вагоне поезда произошел пожар, но он был быстро потушен.

По предварительным данным, поезд мог столкнуться с грузовым составом. Портал Nu.nl предположил, что поезд врезался в стоявший на путях строительный кран. Обе эти версии пока не подтверждены.

Накануне железнодорожная авария произошла в американском штате Монтана, там сошли с рельсов 25 вагонов с грузом пива. Местные власти сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал и угрозы для окружающей среды нет.

В начале марта на западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Бишкека в Самару. В нем находились более 200 человек, никто из них не пострадал.