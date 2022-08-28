Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Горловки Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ города один человек погиб и один получил ранение

Фото: МО Украины

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ погибла 60-летняя женщина. Также получил ранение мирный житель, отметил он в Telegram.

Приходько разместил фотографию с результатами обстрела ДНР.

Все, что осталось от здания ТП на «Стироле». Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения, — указал мэр.

Он добавил, что мирный житель был ранен, когда украинские военные обстреливали жилой массив «Комсомолец» на улице 60 лет СССР.

Ранее стало известно, что 25 августа подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки. В результате атаки загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт. Также огонь распространился на территорию ГП «Трансаммиак» — там горела кровля здания.