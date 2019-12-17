Причиной пожара в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых приборов.
Согласно первичному заключению Госслужбы Украины по ЧС, возгорание началось с кабинета № 9. На причину пожара указывают характерные признаки и предметы, изъятые с места происшествия,
Пожар в колледже произошёл 4 декабря. В результате погибли 16 человек и ещё 30 пострадали.
Помимо неисправности электропроводки, выдвигалась версия об умышленном поджоге здания. По делу о пожаре было задержано двое подозреваемый. Как ранее писал NEWS.ru, премьер Украины Алексей Гончарук взял расследование трагедии под личный контроль.
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