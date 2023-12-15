Одесские военкомы начали отлавливать подростков «Страна.ua»: военкомы ловят 15-летних подростков в спортзале Одессы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе сотрудники военного комиссариата провели рейд в спортивном клубе, они вылавливали всех мужчин, в том числе подростков, сообщает украинское издание «Страна.ua». Сообщается, что это уже не первый подобный рейд по тренажерным залам и спортклубам. Жители Украины начали дарить свои абонементы знакомым, отмечает издание.

Больше 30 человек (сотрудников военкомата. — NEWS.ru) снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами, — цитирует издание местные паблики.

В настоящее время на Украине действует режим военного положения, введенный после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от воинской службы предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее газета The Washington Post писала о том, как украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.