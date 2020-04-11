Одесситы начали переодеваться в животных ради прогулок во время карантина

https://static.news.ru/photo/75c0774a-7be1-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Жители Одессы нашли способ обойти запрет выходить на улицы во время действующего на Украине общенационального карантина. Поскольку для владельцев домашних животных сделано исключение, горожане стали переодеваться в сказочных четвероногих.

Так, в соцсетях стали появляться видеоролики, в которых по улицам Одессы разгуливают герои произведения Льюиса Кэрролла — Алиса с Чеширским Котом, а также персонажи мультфильма «Маша и Медведь», сообщает газета «Сегодня».

Издание отмечает, что власти Одесской области намерены ужесточить карантинные требования на время пасхальных праздников из-за распространения инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 2500 человек. За последние сутки COVID-19 был выявлен у 308 жителей страны.

В мире в общей сложности насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели более 378 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.