Одесса лишила себя русского языка и литературы В Одесской области в школах запретили русский язык и литературу

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Одесская область исключила из образовательной программы уроки русского языка и литературы, сообщило украинское издание «Страна». Учебники русского языка уже изъяты, а русских авторов произведений заменят зарубежными.

Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств, — пишет издание.

В издании подчеркнули, что русский язык в школах области нельзя будет преподавать даже факультативно, на него будет наложен полный запрет.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что украинский парламент поддержал запрет российской музыки в украинских медиа и общественных местах.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. В настоящий момент прошли общественные обсуждения данного вопроса.