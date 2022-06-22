Одесская область исключила из образовательной программы уроки русского языка и литературы, сообщило украинское издание «Страна». Учебники русского языка уже изъяты, а русских авторов произведений заменят зарубежными.
Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств, — пишет издание.
В издании подчеркнули, что русский язык в школах области нельзя будет преподавать даже факультативно, на него будет наложен полный запрет.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что украинский парламент поддержал запрет российской музыки в украинских медиа и общественных местах.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. В настоящий момент прошли общественные обсуждения данного вопроса.