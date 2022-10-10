Очевидцы засняли пожар на ТЭЦ в Киеве

Фото: Соцсети

Очевидцы сообщают, что на теплоэлектроцентрали № 6 в Киеве начался мощный пожар. Кадрами с предполагаемого места происшествия они поделились в Сети, на них виден поднявшийся над энергетическим объектом дым.

Также украинские Telegram-каналы пишут о проблемах с работой ТЭЦ во Львове. Как заявил мэр города Андрей Садовый, работа электроцентралей в городе временно приостановлена, в связи с чем могут возникать перебои с подачей горячей воды.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город, — говорится в его сообщении.

Об ударах по энергетической инфраструктуре написал в Telegram-канале и глава Житомирской области Виталий Бунечко. По его словам, часть потребителей переведена на резервные источники питания.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12. Позднее стало известно, что взрывы были слышны в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой областях.