Очевидцы сообщили о взрыве и стрельбе в Киеве Издание «Страна.ua» заявило о взрыве и стрельбе на левом берегу Днепра в Киеве

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украинские СМИ заявили, что в Киеве произошел взрыв и слышна стрельба. По их данным, речь идет о части города на левом берегу Днепра, сообщает РИА Новости.

Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города, — цитирует агентство сообщение издания «Страна.ua» в Telegram.

Также на взрывы и стрельбу в Киеве указало украинское агентство УНИАН. Издание уточнило, что в городе воздушную тревогу не объявляли.

Ранее в районе полудня 19 октября власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях. Удары по украинской инфраструктуре начали наноситься 10 октября — спустя два дня после ЧП на Крымском мосту.