Очевидцы сообщили о серии взрывов в Запорожье Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы

Фото: Социальные сети

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в контролируемом властями Украины городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей происшествия он не привел.

В 01:47 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском, — написал Рогов.

Подробностями инцидента он пообещал поделиться позднее.

Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как добавил глава движения «Мы вместе с Россией», попытка наступать для ВСУ и президента Владимира Зеленского может стать «началом конца».

Также он говорил, что участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на Запорожском направлении. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву.