Очередной таинственный монолит найден в районе Солсбери

https://static.news.ru/photo/1583dc68-4c34-11eb-92c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: RebeccaRambar/twitter.com

В британском графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери обнаружен загадочный монолит, подобный тем, что некоторое время назад находили в других странах.

Он представляет собой трёхгранный металлический столб высотой примерно в два с половиной метра. Все его стороны отполированы до зеркальной поверхности. Стела была покрыта инеем, и на одной из граней неизвестные написали «С Новым годом!», сообщает телеканал ITV News.

Кем и когда монолит был доставлен в район Солсбери, пока не установлено.

Ранее подобные металлические столбы находили в Польше, Испании, Австралии, США. Через некоторое время после обнаружения все они непонятным образом исчезали. На австралийском монолите были выгравированы координаты египетского Сфинкса, необитаемого острова недалеко от Гуама и башни Трампа в Нью-Йорке.

Как писал NEWS.ru, пользователи Интернета предположили, что монолиты могли быть оставлены представителями внеземных цивилизаций и являются порталами в космос. Члены арт-группы The Most Famous Artist опровергли эту теорию, заявив, что столб в штате Юта был установлен ими. Они показали фото процесса создания обелиска, а также предложили желающим приобрести монолит за $45 тысяч.