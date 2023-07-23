Очередная серия взрывов прогремела в Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Global Look Press

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Одессе произошла новая серия взрывов. Воздушные силы Украины заявили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Минобороны России данную информацию никак не комментировало.

По данным канала, в Одессе работает система противовоздушной обороны, куда прилетают снаряды. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», по городу идет волна крылатых ракет, там зафиксировано не менее семи прилетов, снаряды также направляются в сторону Очаково, Черноморска и Николаева. По предварительным данным канала, применяются крылатые и противокорабельные ракеты, а также П-800 и беспилотники «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным канала, украинские снаряды С-300 падают на землю после запуска, а две ракеты ВСУ не смогли поразить цель и взорвались через несколько минут после запуска. Украинский канал ТСН сообщил, что после серии взрывов в Одессе виден сильный пожар.

Ранее стало известно, что власти объявили воздушную тревогу на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Сирены также звучат в Одессе и Николаевской области. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что зафиксированы пуски корректируемых авиационных бомб ВКС РФ.