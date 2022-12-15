Очереди из российских фур образовались на границах со странами ЕС «Известия»: более тысячи фур стоят в очереди на границе Белоруссии с Литвой

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Очереди из российских грузовиков образовались на границе Белоруссии и России со странами ЕС. В ожидании перецепки грузов перевозчики могут простаивать до 10 дней, сообщают «Известия».

Самые длинные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в Литву и Польшу. Фуры ожидают на этой границе перецепки 7-10 дней. Наиболее напряженная ситуация возникла на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на 13 декабря в очереди стоят 1130 фур. Сопредельная сторона за сутки оформила пропуска только 104 грузовикам.

Руководители компаний — автоперевозчиков заявляют о саботаже со стороны погранслужб Литвы и Польши обязанностей по пропуску транспорта для перегрузки.

Очереди на обратном пути из Европы в страны Таможенного союза чуть меньше, пояснили изданию эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний с Украины, из ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября. Запрет установлен в отношении перевозчиков из стран, вводивших ограничения против российских транспортных компаний.