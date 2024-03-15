Макрон ответил на вопрос, кому должен принадлежать Крым Макрон: Крым должен быть в составе Украины для прочного мира

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Эммануэль Макрон

Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. По его словам, это необходимо, чтобы достичь прочного мира.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым, — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

Ранее итальянский евродепутат Франческа Донато заявила, что Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовят общественное мнение к войне. Она назвала французского лидера опаснейшим человеком в Европе из-за его заявления о возможности отправки западных военных на Украину.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Макрон был не в себе, когда говорил о готовности отправить войска на Украину. По его словам, это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что президенту Франции стоит консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами, а сам военный блок не планирует направлять войска на Украину.