«Могут сдать нервы»: военэксперт о ситуации на польско-белорусской границе Военэксперт Алесин: Польша провоцирует Белоруссию на ответные враждебные действия

Варшава пытается спровоцировать Минск на ответные действия враждебного характера, заявил NEWS.ru белорусский военный аналитик Александр Алесин. По его мнению, даже небольшой инцидент на границе может перерасти в масштабное вооруженное столкновение. Так он прокомментировал угрозы польского генерала открывать огонь по белорусским пограничникам.

Обстановка очень опасная. На границе царит атмосфера агрессии, у вооруженных людей по обе стороны границы могут непроизвольно сдать нервы. Мы знаем массу случаев, когда военного конфликта никто не хотел, а он возникал по своей собственной логике, — сказал Алесин.

Эксперт выразил недоумение, зачем польские генералы решили демонстративно перебросить дополнительные войска к границам Беларуси. В случае приграничного конфликта эти войска станут потенциальной мишенью, предупредил Алесин.

Мы все помним заявления президента Владимира Путина, — в случае, если Польша или другие страны НАТО предпримут агрессию против Белоруссии, это будет означать агрессию против Союзного государства. Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Думаю, поляки намотали это на ус, — подчеркнул он.

Польские власти намеренно повышают градус напряженности на границе — в преддверии осенних парламентских выборов, предположил белорусский аналитик. По его мнению, правящая партия «Право и справедливость» пользуется слабой поддержкой населения, — и пытаясь сохранить власть, прибегает к провокационным методам.

Негативнее экономическое состояние, нарастание внутренних противоречий, острые по разногласия с руководством Евросоюза. На этом фоне властям надо демонстрировать какие-то достижения и заботу о населении. Единственная сфера, где они могут показать какие-то результаты, — военная, сфера безопасности. Вот почему они и дальше будут проводить такую провокационную политику на границе, — заключил Алесин.

Ранее генерал Марек Соколовский заявил, что польские военные без колебаний применят оружие, если на границе с Белоруссией сложится опасная ситуация. По его словам, ближе к границе уже передислоцированы боевые вертолеты.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе с Белоруссией необходимо еще больше расширить военное присутствие, так как, по его мнению, провокации будут усиливаться.

Кроме того, в польском правительстве ранее заявили, что белорусские Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь границы Польши, развернулись и полетели обратно. Впрочем, в Минске эти сообщения опровергли.