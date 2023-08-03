Варшава пытается спровоцировать Минск на ответные действия враждебного характера, заявил NEWS.ru белорусский военный аналитик Александр Алесин. По его мнению, даже небольшой инцидент на границе может перерасти в масштабное вооруженное столкновение. Так он прокомментировал угрозы польского генерала открывать огонь по белорусским пограничникам.
Обстановка очень опасная. На границе царит атмосфера агрессии, у вооруженных людей по обе стороны границы могут непроизвольно сдать нервы. Мы знаем массу случаев, когда военного конфликта никто не хотел, а он возникал по своей собственной логике, — сказал Алесин.
Эксперт выразил недоумение, зачем польские генералы решили демонстративно перебросить дополнительные войска к границам Беларуси. В случае приграничного конфликта эти войска станут потенциальной мишенью, предупредил Алесин.
Мы все помним заявления президента Владимира Путина, — в случае, если Польша или другие страны НАТО предпримут агрессию против Белоруссии, это будет означать агрессию против Союзного государства. Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Думаю, поляки намотали это на ус, — подчеркнул он.
Польские власти намеренно повышают градус напряженности на границе — в преддверии осенних парламентских выборов, предположил белорусский аналитик. По его мнению, правящая партия «Право и справедливость» пользуется слабой поддержкой населения, — и пытаясь сохранить власть, прибегает к провокационным методам.
Негативнее экономическое состояние, нарастание внутренних противоречий, острые по разногласия с руководством Евросоюза. На этом фоне властям надо демонстрировать какие-то достижения и заботу о населении. Единственная сфера, где они могут показать какие-то результаты, — военная, сфера безопасности. Вот почему они и дальше будут проводить такую провокационную политику на границе, — заключил Алесин.
Ранее генерал Марек Соколовский заявил, что польские военные без колебаний применят оружие, если на границе с Белоруссией сложится опасная ситуация. По его словам, ближе к границе уже передислоцированы боевые вертолеты.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе с Белоруссией необходимо еще больше расширить военное присутствие, так как, по его мнению, провокации будут усиливаться.
Кроме того, в польском правительстве ранее заявили, что белорусские Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь границы Польши, развернулись и полетели обратно. Впрочем, в Минске эти сообщения опровергли.