«Очень опасная»: российский посол в Сербии оценил ситуацию вокруг Косово Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: ситуация вокруг Косово находится «на последней черте»

Фото: Bojan Slavkovic/AP/TASS

Ситуация вокруг Косово близка к началу кровопролитного конфликта, рассказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что напряженность между Белградом и Приштиной стремится к эскалации. Дипломат считает, что ситуация в Косово буквально находится «на последней черте».

Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния, — заявил Боцан-Харченко.

По его мнению, причина обострения в регионе — территориальная политика косовских властей.

В воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции самопровозглашенной Республики Косово силой взял под контроль объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД республики Деяна Пантича.

В тот же вечер президент Сербии Александр Вучич призвал сербов, живущих в Косово и Метохии, избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. Кроме того, он заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово.