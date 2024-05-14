«Очень напряженно»: в Раде оценили ситуацию под Харьковом Нардеп Рудик: ситуация под Харьковом очень напряженная из-за действий ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Харьковской области наблюдается «очень напряженная» ситуация на фоне наступления Вооруженных сил России, заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик. По ее словам, для Киева «риски высоки», передает Sky News.

Стратегия России сейчас состоит в том, чтобы отвлечь наше внимание и расширить фронт, поэтому нам придется выбирать, что важнее защищать. Но нельзя сказать, что некоторые люди важнее других, — заявила Рудик.

Нардеп отметила, что Россия собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. Она утверждает, что Москва нацелилась «как на Харьковскую область, так и на город».

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что группировка «Север» в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области. Он также сообщил, что российские войска взяли под контроль некоторые районы города Волчанска.

Ганчев также отмечал, что более 60 человек из диверсионного подразделения «Кракен» попали в плен в Харьковской области. По его словам, они уже дают показания.

Кроме того, глава Харьковской военной администрации Владимир Артюх сообщал о начале эвакуации населения из украинских городов Белополье и Ворожба. Людей будут размещать в местах компактного проживания на территории области.