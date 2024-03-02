«Очень дорого»: во Франции назвали последствия победы РФ на Украине для ЕС Сежурне: победа РФ на Украине может стоить очень дорого для Евросоюза

Фото: МО РФ

Победа России в украинском конфликте будет означать значительные финансовые потери для Европейского союза, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde. По его словам, Запад должен добиться поражения РФ, не начиная конфликт с ней.

Победа России на Украине может стоить очень дорого [для ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев, — сказал он.

Министр отметил, что французских военнослужащих на Украине нет. Он заявил, что «есть лишь поддержка Киева в виде поставок техники и оружия».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление каких-либо действий.