Оценена вероятность выхода Венгрии из ЕС после перепалки Орбана и Борреля Политолог Макаркин: Венгрия не выйдет из ЕС после перепалки Орбана и Борреля

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Виктор Орбан

Венгрия не будет выходить из Евросоюза, несмотря на обмен любезностями между премьер-министром Виктором Орбаном и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, Будапешт сильно связан с ЕС, в том числе финансовыми отношениями.

Кроме того, Венгрии некуда выходить из ЕС. Орбан самоутверждается перед своими сторонниками, среди которых немало евроскептиков, с другой стороны, Евросоюз выражает свое недовольство, но не отождествляет Орбана с Венгрией. Перед каждыми следующими выборами в ЕС ждут, чтобы он проиграл, но Орбан несколько раз выигрывал. Поэтому это эмоциональные обмены без серьезных последствий, — сказал Макаркин.

Ранее Орбан заметил, что Брюссель пытается безуспешно повторить путь развития СССР. По его словам, «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права». Тем временем ЕС оказывает неприкрытое давление на Венгрию, констатировал премьер-министр. Орбан подчеркнул, что для жителей его страны свобода, которую насаждает Запад, — это своего рода «вырывание сердца».

В ответ Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию оставаться членом Евросоюза. Он подчеркнул, что не видит общего между Евросоюзом и Советским Союзом.