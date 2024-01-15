Оценена вероятность волнений во Франции после митинга за выход из НАТО Политолог Федоров: призвавший Францию выйти из НАТО Филиппо не имеет веса

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо не делает погоду на французской политической сцене, поэтому его призывы о выходе Франции из НАТО и роспуске Североатлантического альянса обречены на провал, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, объединение не представлено в местных органах власти, а также в Европарламенте.

Это микроскопическая партия, которая нигде не представлена, ни в местных органах власти, ни во французском парламенте, тем более в Европарламенте. Он был близок к Ле Пен, потом разругался с ней и создал объединение «Патриоты». Он говорит приятные для нашего политического бомонда вещи, но никакого реального политического веса во Франции не имеет, — сказал Федоров.

Как отметил политолог, многие политики призывают распустить НАТО, но это нереально. Несмотря на все недостатки, эта структура существует и не стоит надеяться, что французское общество поддержит Филиппо, тем более этого не собираются делать партнеры Франции по Альянсу.

Ранее Филиппо призвал власти республики выйти из НАТО или распустить Альянс в связи с публикацией газеты Bild о том, что бундесвер якобы готовится к эскалации вооруженного противостояния между Россией и НАТО. Выступая перед митингующими, он также разорвал флаг Евросоюза.