Обыски прошли дома у напавшего на Макрона мужчины

https://static.news.ru/photo/66e589d6-b660-11ea-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Обыски дома у мужчины, поднявшего руку на президента Франции Эммануэля Макрона, провели французские правоохранительные органы. Об этом сообщает телеканал LCI,

Инцидент произошёл во вторник, 8 июня. Во время визита французского лидера в департамент Дром мужчина в толпе ударил Макрона по лицу. Это случилось в тот момент, когда Макрон подошёл к ожидавшим его людям после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Один из них отвесил президенту пощёчину. Охрана президента быстро скрутила нападавшего.

В результате были задержаны два человека: сам нападавший и мужчина, который снимал происходящее.

Подозреваемый в нападении на Макрона — 28-летний житель коммуны Сен-Валье Дамьен Т. Он никак не объяснил свои действия.

По данным телеканала, Дамьен является поклонником средневековых боевых искусств.

Также LCI сообщает, что задержанные являются сторонниками движения «жёлтых жилетов», действующего во Франции с 2018 года. Ни один из задержанных ранее не имел судимостей.