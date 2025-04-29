Обязательная эвакуация объявлена в украинском регионе На востоке Днепропетровской области Украины объявили обязательную эвакуацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В восточной части Днепропетровской области, к которой приближается зона боевых действий, объявлена обязательная эвакуация семей с детьми, сообщила местная Межевская сельская территориальная община на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что соответствующее решение начальник областной военной администрации Сергей Лысак принял еще 25 апреля.

По данным общины, речь идет о населенных пунктах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Даты и времени выезда были предварительно согласованы. Жителей призвали брать с собой деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ могут взять под контроль Днепропетровскую область после того, как займут Покровск и Славянск в ДНР. По словам эксперта, взятие под контроль этих городов необходимо для создание буферной зоны. Создание такой зоны поможет обеспечить безопасность Донецкой и Луганской народных республик, так как ВСУ, по мнению эксперта, вряд ли откажутся от ударов по российским территориям.

До этого украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что боевых действий в Днепропетровской области не избежать. Он объяснил, что российские войска продвигаются на юге ДНР, ситуация для ВСУ развивается не лучшим образом. Минобороны России эту информацию не комментировало.