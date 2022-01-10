Объявлена программа празднования 70-летия царствования Елизаветы II

Празднование 70-летия со дня восшествия на престол британской королевы Елизаветы II будет проходить в течение всего 2022 года. Кульминацией станут четырёхдневные государственные выходные в Великобритании с 2 по 5 июня, сообщается на сайте королевской семьи.

Чтобы отпраздновать эту беспрецедентную годовщину, мероприятия будут проходить в течение всего года, кульминацией станут четырёхдневные государственные выходные в Великобритании с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня, — говорится в сообщении.

Празднование 70-летнего юбилея царствования Елизаветы II началось уже сегодня, 10 января. В королевстве был запущен кулинарный конкурс «платиновый пудинг», блюдо-победитель в дальнейшем станет частью юбилейных торжеств.

Весной стартует акция по посадке деревьев в честь годовщины правления, с 12 по 15 мая состоится театрализованное представление на тему истории царствования королевы с участием более 1000 актёров.

С 2 по 5 июня пройдёт парад в честь дня рождения королевы. В этот день по традиции зажгут маяки по всей Великобритании, в соборе Святого Павла состоится благодарственная служба, а в Букингемском дворце — концерт.

Елизавета взошла на трон 6 февраля 1952-го, 2 июня 1952 года состоялась официальная церемония её коронации.

Ранее историк Эд Оуэнс рассказал, что королева Елизавета II начала формальный процесс передачи своей власти сыну, принцу Чарльзу. По словам специалиста, смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, поскольку Чарльз всё чаще заменяет её на различных мероприятиях, в том числе взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.