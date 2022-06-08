Стало известно, когда состоится референдум в Запорожской области Член администрации Запорожья Рогов: референдум в области о присоединении к России пройдет в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в 2022 году, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, передает РИА Новости в Telegram-канале. Он отметил, что в Запорожье уже готова первая партия паспортов РФ. По словам Рогова, жителям новые документы будут выданы в День России, 12 июня.

Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году, — сказал Рогов.

7 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай заявил, что проведение референдума о ее присоединении к России возможно, однако до освобождения Запорожья это делать нецелесообразно. Он отметил, что Запорожская область является русским регионом.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что Херсонская и Запорожская области стопроцентно войдут в состав Российской Федерации. Он добавил, что Россия уже не уйдет из ранее занятых регионов.