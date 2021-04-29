Российский дипломат должен покинуть Болгарию до 5 мая

https://static.news.ru/photo/d1bf900a-a8f2-11eb-b3a1-96000091f725_660.jpg София, Болгария Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Российский дипломат, который был признан властями Болгарии персоной нон грата, обязан покинуть государство до 5 мая. Об этом в разговоре с журналистами в четверг, 29 апреля, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. Её слова приводит ТАСС.



Ранее власти страны заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить из Болгарии в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.

На фоне этих обвинений в Болгарии приняли решение выслать из страны российского дипломата. В МИД РФ пообещали ответить на это, но не уточнили, как именно.

Представитель России приехал работать в Софию всего лишь три месяца назад. В четверг посольство получило ноту, согласно которой он объявлен персоной нон грата.

Он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая, — сказала Митрофанова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление властей Болгарии о причастности группы россиян к взрывам на оружейных складах, вспомнил об эрцгерцоге Франце Фердинанде, убийство которого стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда убили 28 июня 1914 года, что привело к началу Первой мировой войны.