Российский дипломат должен покинуть Болгарию до 5 мая

Российский дипломат, который был признан властями Болгарии персоной нон грата, обязан покинуть государство до 5 мая. Об этом в разговоре с журналистами в четверг, 29 апреля, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. Её слова приводит ТАСС.
Ранее власти страны заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить из Болгарии в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.
На фоне этих обвинений в Болгарии приняли решение выслать из страны российского дипломата. В МИД РФ пообещали ответить на это, но не уточнили, как именно.
Представитель России приехал работать в Софию всего лишь три месяца назад. В четверг посольство получило ноту, согласно которой он объявлен персоной нон грата.
Он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая, — сказала Митрофанова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление властей Болгарии о причастности группы россиян к взрывам на оружейных складах, вспомнил об эрцгерцоге Франце Фердинанде, убийство которого стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.
Австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда убили 28 июня 1914 года, что привело к началу Первой мировой войны.