Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши будут кормить принудительно

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Мариуш Каминьский

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, объявившего в тюрьме голодовку, будут кормить принудительно, заявил его сын. Как сообщает РИА Новости, состояние чиновника резко ухудшилось из-за хронических заболеваний. В частности экс-министр страдает от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что Каминьский объявил голодовку две недели назад. Врачи приняли решение начать принудительное кормление бывшего чиновника. В свою очередь советник президента Польши Блажей Побожы утверждает, что к настоящему моменту никаких угроз для жизни Каминьского нет, однако его состояние вызывает обеспокоенность у администрации главы государства. В интервью телеканалу Telewizija Trwam он назвал состояние бывшего министра «серьезным».

Состояние министра серьезное. У меня информация, что угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая, — рассказал Побожы.

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны после прибытия в резиденцию президента страны Анджея Дуды. Восемь лет назад чиновники были осуждены на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако им удалось избежать наказания, став депутатами. Сам Дуда позднее помиловал их, тем самым нарушив установленный законодательством порядок.