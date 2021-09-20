«Объявить себя союзником России»: французы выступили за уход из НАТО

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились публикацией о дипломатическом кризисе между Францией и США после того, как Лондон, Вашингтон и Канберра создали новое партнёрство AUKUS в сфере обороны и безопасности. Австралия же расторгла с Францией крупный контракт на строительство подводных лодок в пользу американских субмарин. Многие пользователи считают, что после такого Франции нужно объявить себя союзником России и выйти из НАТО.

Некоторые читатели назвали решение США «предательством». Они полагают, что в случае выхода из НАТО отношения Франции и РФ заметно улучшатся.

Выйти из НАТО и объявить себя союзником России. Это заставит США передумать о принятых решениях, — написал один из пользователей.

Также многие заявили о необходимости разорвать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией и отменить санкции против России. Кроме того, нашлись читатели, которые посоветовали Парижу вести самостоятельную политику в отношении Москвы и Пекина.

Станьте ближе к Москве, признав возвращение Крыма России. Заключите с Кремлём торговые договоры. Пригласите Путина в Париж, — написал ещё один пользователь.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания.

В свою очередь Моррисон считает, что расторжение соглашения с Францией о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам его страны.