Обвинённый в госизмене Медведчук приехал в Генпрокуратуру Украины

https://static.news.ru/photo/4aede882-b32f-11eb-a137-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: zagittya.com.ua

66-летний глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Политика обвиняют в государственной измене и хищении национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщает ресурс Vesti.ua.

Медведчук считает , что против него завели политическое дело. Тем не менее он решил ознакомиться с обвинением. Политик подчеркнул, что готов к аресту.

Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов пока говорить, что пытается сделать Генеральная прокуратура. Я оцениваю это как действия в порядке политических репрессий и незаконного преследования меня, по поводу которых господин [Владимир] Зеленский угрожал ещё в 2019 году. Он постепенно реализовывает это через правоохранительные органы, что является прискорбным, — заявил глава политсовета ОПЗЖ.

11 мая стало известно, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене. Дома и в офисе главы политсовета ОПЗЖ прошли обыски. В СБУ отметили, что Козак находится в России, куда он уехал на отдых. Известно, что политик не планировал возвращаться на Украину. Также в спецслужбах утверждают, что Медведчук передал Козаку секретную информацию о скрытом военном подразделении ВС Украины. Якобы это произошло в августе 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, поскольку это является внутренним делом Украины. Представитель Кремля также отметил, что политик не обращался за помощью или убежищем, но Россия, скорее всего, не сможет оказать какую-то помощь.