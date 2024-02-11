Обвиняемый в шпионаже пожилой украинец умер в больнице Ростова-на-Дону В Ростове-на-Дону умер из-за инсульта обвиняемый в шпионаже украинец Демченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

71-летний украинец Виктор Демченко, обвиняемый в участии в террористическом сообществе, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в шпионаже, умер 31 декабря прошлого года после перенесенного инсульта, сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде. Уголовное преследование в отношении него прекращено.

Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьей Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого, — отмечается в сообщении.

Собеседник заявил агентству, что подсудимый содержался в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону во время слушания уголовного дела. В конце декабря из-за инсульта Демченко экстренно перевели в ЦГБ для оказания медицинской помощи. Затем его поместили в специализированную больницу № 19 ГУФСИН по Ростовской области, где он скончался.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. По информации журналиста, они собирали и передавали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации. Задержанная является гражданкой Украины.