Обвиняемый по делу о сбитом Boeing отрицает связь с российской армией

https://static.news.ru/photo/a3ed30ca-1deb-11eb-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/Global Look Press

Олег Пулатов, который проходит обвиняемым в деле о сбитом над Украиной самолёте Boeing, заявил, что не служил в российской армии в 2014 году. Также он отрицает наличие каких-либо контактов с официальными лицами России.

Нет, из Вооружённых сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть [к 2014 году] прошло уже шесть лет, — заявил он в показаниях, видеозапись которых показали на суде в Нидерландах.

Также он заявил, что его подразделение не входило в состав армии РФ. При этом в его составе были добровольцы из других стран.

Это были подразделения ДНР, и они комплектовались добровольцами как из числа местных жителей, это ополченцы, так и добровольцами из других стран, — передаёт РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Журналисты проекта Bellingcat сообщали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД 15 октября сообщили, что РФ отказывается от трёхсторонних консультаций по крушению MH17. При этом Россия продолжит взаимодействие с Нидерландами по MH17 в других форматах.