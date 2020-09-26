Обвиняемый по делу MH17 Пулатов выступит с обращением к суду

https://static.news.ru/photo/a25137fa-016e-11eb-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из обвиняемых по делу MH17 Олег Пулатов намерен обратиться к суду с обращением. Об этом заявила адвокат Сабина Тен Дуссхате.

Она рассказала, что представители защиты смогли встретиться с Пулатовым в России. Ранее их приезд был невозможен из-за ситуации с пандемией. Адвокат сообщила, что её клиент заявил о своей непричастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

Вместе с тем Пулатов хотел был обратиться к суду. Причём он хочет сделать это как можно скорее, — заявила Тен Дуссхате, сообщает ТАСС.

Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Ранее он использовал своё право хранить молчание. Через адвокатов он передавал свою позицию о полной непричастности к крушению Boeing.

NEWS.ru писал, что рассмотрение дела MH17 по существу начнётся не раньше 2021 года. Об этом заявили в прокуратуре Нидерландов.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Международная следственная группа пришла к выводам, что лайнер сбили ракетой, привезённой в Донбасс из России. В июне 2019 года следователи заявили, что к крушению могут быть причастны трое граждан России и украинец: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Последний имеет украинское гражданство.