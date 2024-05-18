Обвиняемому в покушении на премьера Словакии избрали меру пресечения Суд постановил заключить под стражу обвиняемого в покушении на премьера Словакии

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Пенсионер Юрий Цинтула, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заключен под стражу, сообщило Словацкое телевидение. Вердикт вынес специальный уголовный суд в Пезиноке.

Об аресте пенсионера ходатайствовал прокурор. Сторона обвинения опасалась, что если Цинтула не будет заключен под стражу, то он сбежит из страны и продолжит преступную деятельность.

Пенсионер попытался убить Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы республики Братиславы. Премьера доставили в больницу с помощью вертолета. По данным МВД Словакии, состояние политика было критическим. Нападавший совершил пять выстрелов в министра. Полиция задержала его на месте.

Позднее Минздрав Словакии сообщил, что состояние Фицо стабильное, но по-прежнему тяжелое. Политик в настоящий момент находится в сознании. Двухчасовая операция, которую провели Фицо накануне, поспособствовала улучшению прогнозов по состоянию здоровья политика. В свою очередь министр обороны республики Роберт Калиняк заявил, что состояние премьера не позволит в ближайшие дни транспортировать его в больницу в Братиславе.