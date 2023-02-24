Обвиняемой в шпионаже россиянке продлили арест в Албании Обвиняемой в шпионаже россиянке Тимофеевой продлили арест в Албании

Фото: albaniandailynews.com

Светлана Тимофеева

Суд албанской области Эльбасан продлил арест гражданке РФ Светлане Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже, сообщает Albanian Daily news. Защита заявляла, что женщина уже отбыла срок предварительного заключения, и настаивала на освобождении россиянки.

Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже, — говорится в сообщении.

Тимофееву, а также 23-летнего Михаила Зорина и гражданина Украины Федора Алпатова задержали 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяется совершенный группой лиц сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность страны.

Сами задержанные в Албании россияне представились блогерами и фотографами, исследующими заброшенные военные объекты. По их словам, они ведут блог о не использующихся военных объектах советского периода. В посольстве России в Албании заявили, что не получали информацию о задержании россиян от властей страны.