Задержанный российский сухогруз с 1 июля ждал разрешения на заход в порт Задержанный по требованию Киева сухогруз РФ с 1 июля ожидал разрешения от Анкары на заход в порт

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Российское сухогрузное судно «Жибек жолы», обвиненное Киевом в незаконной транспортировке украинского зерна, с 1 июля ждало разрешения от Анкары на вход в порт и последующую разгрузку цистерн с зерновыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в порту Турции Карасу. Спикер уточнил, что на корабле находится около семи тысяч тонн зерна.

Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от Министерства иностранных дел, Министерства торговли и Министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна, — сказано в сообщении.

Ранее в Reuters со ссылкой на посла Украины в Анкаре Василия Бондара сообщили, что на таможне в Турции задержано российское грузовое судно, которое якобы перевозило украинское зерно. По данным агентства, сухогруз до сих пор находится в порту.

До этого агентство, ссылаясь на источник в МИД Украины, известило о том, что Киев обвинил Россию в незаконном вывозе зерна из Бердянска и обратился к Анкаре с просьбой задержать сухогруз под российским флагом. По словам украинского чиновника, на судно было погружено около 4500 тонн зерна, принадлежащего Украине.