Обслуживающий транзит в Калининград банк прекратил рублевые расчеты с РФ Обслуживающий транзит в Калининград банк прекратил рублевые расчеты с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, клиенты были оповещены об этом заранее.

Шяуляй банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах, — сказала Кигуолене.

Ранее Шяуляй банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что собирается прекратить все банковские операции с Россией с 1 сентября. Об этом сообщал и глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Российское посольство уже направило в литовский МИД ноту протеста из-за ситуации с банком. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что отказ банка от сотрудничества может привести к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область станет бесплатным или полностью прекратится.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с транзитом грузов в Калининград через Литву путём переговоров и диалога. По его словам, механизмы решения наверняка существуют, а к прочим мерам Москва прибегнет только в случае абсолютного непонимания. О каких именно мерах может идти речь, Песков не сообщил.