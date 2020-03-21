https://static.news.ru/photo/2cd9a65e-6b66-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти украинской столицы приняли решение прекратить работу общественного транспорта с 22 марта. Эти меры направлены на борьбу с коронавирусом.

Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья, — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook, сообщает ТАСС.

Заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко считает, что если коронавирусом на Украине заразятся 10 млн человек, то число жертв болезни достигнет 600 тысяч. Он подчеркнул, что власти страны готовы ввести режим чрезвычайного положения, если ситуация ухудшится.

Всего на Украине зарегистрирован 41 случай заражения COVID-19. Режим ЧС в стране был введён 20 марта в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

NEWS.ru писал, что на Украине вынесли первый приговор за нарушение карантина. Шевченковский районный суд обязал женщину выплатить штраф за продажу продуктов питания в неустановленном месте. Своими действиями она нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия ограничительных мер.