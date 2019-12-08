https://static.news.ru/photo/108c910a-19c7-11ea-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Перебои в работе общественного транспорта французской столицы сохраняются из-за забастовок профсоюзов. Власти советуют местным жителям не использовать его.

Компания RATP (оператор ОТ в городе) предупреждает, что линии 10 и 16 метро не будут работать полностью, а на других движение ограничат.

RATP предлагает вам ограничить перемещения [по городу], — говорится на сайте организации.

Как ранее писал NEWS.ru, во Франции началась общенациональная забастовка, напомнившая о выступлениях «жёлтых жилетов». На этот раз французы протестуют против пенсионной реформы. Обнародованный в июле законопроект сразу же стал предметом жарких споров и поводом к массовым забастовкам. Несмотря на колоссальные пропагандистские усилия правительства, французы не верят, что пенсионная система в будущем станет более справедливой.