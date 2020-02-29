https://static.news.ru/photo/8e0a6024-5aec-11ea-9944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Люксембург стал первой страной в мире, разрешившей как гражданам, так и туристам бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Таким образом власти хотят победить дорожные пробки.

Автобусы, трамваи и поезда не принимают оплату с 29 февраля, передаёт AFP. Население страны 614 тысяч человек, однако каждый день на работу в неё приезжают граждане Бельгии, Франции и Германии. В результате создаются серьёзные проблемы с дорожным движением.

По данным СМИ, мера затронет около 40% домохозяйств и будет стоить властями €41 млн в год.

Как писал NEWS.ru, ранее представители национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу обратились в Минтранс с просьбой запретить слушать музыку и смотреть видео без наушников в общественном транспорте, чтобы избежать возникновения конфликтов и дискомфорта у других людей.