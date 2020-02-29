Люксембург стал первой страной в мире, разрешившей как гражданам, так и туристам бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Таким образом власти хотят победить дорожные пробки.
Автобусы, трамваи и поезда не принимают оплату с 29 февраля,
По данным СМИ, мера затронет около 40% домохозяйств и будет стоить властями €41 млн в год.
Как писал NEWS.ru, ранее представители национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу обратились в Минтранс с просьбой запретить слушать музыку и смотреть видео без наушников в общественном транспорте, чтобы избежать возникновения конфликтов и дискомфорта у других людей.
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