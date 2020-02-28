https://static.news.ru/photo/0d63e43a-5a48-11ea-b474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пяти регионах Украины с 28 февраля по 6 марта состоится цикл общественных обсуждений по изменениям в Конституцию, которые касаются децентрализации. Они пройдут в Киеве, Днепре, Черновцах, Краматорске, Львове, Виннице, Харькове и Херсоне.

В пресс-службе пропрезидентской партии «Слуга народа» заявили, что в обсуждении будут участвовать местные общественные и профильные организации, представители местного самоуправления, народные депутаты по мажоритарным округам и областные СМИ.

Когда общественные обсуждения завершатся, совместные наработки будут разобраны в Киеве, после чего появится согласованный текст изменений в Конституцию. В середине января Верховная рада сняла законопроект по изменениям в Конституцию, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским, для согласования спорных моментов по вопросам децентрализации.

Мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с нашими коллегами из других фракций, чтобы найти компромиссную позицию по этому проекту, — заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что законопроект о децентрализации власти был внесён в Верховную раду в декабре 2019 года. Тогда Зеленский определил документ как «неотложный».