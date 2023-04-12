Общественник призвал защитить россиян в Латвии от закона о языке Общественник Ковалев призвал защитить россиян в Латвии от закона о языке

Фото: Shutterstock

Общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев раскритиковал принятый сеймом Латвии во втором чтении законопроект, согласно которому россиян с видом на жительство в этой стране могут депортировать, если они не сдадут экзамен по латышскому языку. Общественник в беседе с «360» предложил в качестве ответной меры перекрыть Латвии газ и нефть, а также потребовать отмены этой инициативы.

Ковалев напомнил, что русские жили на всей территории Советского Союза, многие остались в бывших союзных республиках после развала СССР, работали там всю жизнь и вышли на пенсию. Принятие закона станет серьезным ущемлением прав этих людей, считает общественный деятель.

Он также высказал мнение, что подобное произошло из-за того, что Россию «перестали бояться».

Нас перестали бояться. Нам сложно постоять за своих. После принятия такого закона должен немедленно быть откручен газ, отключение нефтепровода... Мы обязаны защищать россиян за границей, — резюмировал Ковалев.

Ранее сообщалось, что почти 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут принудительно выдворить из страны до 2 декабря этого года, если они не сдадут тест на знание латышского языка. Соответствующий законопроект об экзаменовке принял во втором чтении латвийский сейм. Решающее чтение закона состоится 4 мая. В случае принятия документа «евророссияне», в том числе тысячи пожилых людей, будут обязаны сдать экзамен на знание латышского языка до 1 сентября 2023 года.