https://static.news.ru/photo/dda1f8ec-5bd5-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madis Veltman/www.imago-images.de/Global Look Press

Десять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Нидерландах. Об этом на пресс-конференции 1 марта сообщил министр здравоохранения страны Бруно Брёйнс.

Заражённые люди были выявлены в Амстердаме, а также в окрестностях Тилбурга, Делфта, Горинхема и Кувордена, передаёт The Post Online.

Издание уточняет, что из-за одного случая властям пришлось закрыть больницу в Горинхеме. Это произошло после того, как у одной из женщин проявились симптомы ОРВИ, а впоследствии медики диагностировали у неё коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.