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Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что отправка миротворческой миссии ООН в Донбасс возможна только после восстановления мира на этой территории.

По его словам, сейчас рано говорить об этих действиях, несмотря на то что он не исключает их в дальнейшем, передаёт РИА Новости .

В первую очередь необходим мир для того, чтобы вводить миротворческие операции. А мира до сих пор нет, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в зоне боевых действий до сих пор умирают люди.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко добивался введения в Донбасс миротворцев ООН. Лидер России Владимир Путин поддержал данную идею, но отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина настаивала на более широких полномочиях для миссии, а также на её размещении на всей территории вплоть до российских границ.

Действующий глава государства Владимир Зеленский заявлял, что с опасением относится к этой идее.