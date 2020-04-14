Европа

Обращение Макрона посмотрело рекордное число французов

10:50, 14 апреля 2020 16
Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, которое транслировалось по телевидению в прямом эфире вечером 13 апреля, посмотрели 36,7 млн человек.

Это абсолютный рекорд аудитории — за выступлением лидера республики наблюдали 94,4% зрителей, отмечает Le Figaro. Обращение политика к населению Франции стало четвёртым с начала кризиса в области здравоохранения, вызванного коронавирусом. 

Макрон сообщил, что режим самоизоляции будет действовать на территории страны до 11 мая. Массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля. Париж планирует начать подготовку к усилению экономики и экономической независимости, писал NEWS.ru.

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