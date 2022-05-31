Орбан: в ЕС договорились об условиях поставки нефти из России Премьер Венгрии рассказал, что в ЕС договорились о поставках трубопроводной нефти из России на старых условиях

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На саммите ЕС удалось достичь договoренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из Роcсии на старых условиях для тех стран, куда она поступала таким образом раньше, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбaн в эфире телеканала М1. По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунaльных платежей.

Мы достигли договоренности, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях, — сказал он.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.