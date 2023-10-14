В Киеве пожаловались на «захвативший» умы детей русский язык Каждый пятый ребенок в Киеве не понимает украинский язык

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всего 15% дошкольников в Киеве понимают украинский язык и могут свободно изъясняться на нем, пишет «Обозреватель». По данным издания, еще 20% детей дошкольного возраста совсем не понимают родной язык.

Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идет о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю, — указывает издание.

Кроме того, как утверждают авторы статьи, 65% детей могут использовать и русские, и украинские слова, однако социализация происходит на русском, поскольку на нем проще общаться. Чтобы изменить ситуацию, местные власти хотят создать разговорные клубы на украинском в детских садах, в том числе для родителей, пишут журналисты.

Ранее русский язык исключили из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева. По мнению главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадима Васильчука, принятое решение поможет избежать напряжения в обществе, а также «усилит защиту образовательного пространства от гибридных влияний РФ». Чиновник подчеркнул, что в нынешних реалиях язык имеет большое значение и относится к вопросам национальной безопасности.