Обозначена роль России в протестах против закона об иноагентах в Грузии Политолог Капанадзе: Грузии грозит майдан и свержение власти

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Противники закона об иностранных агентах попытаются устроить Майдан в Грузии и сменить власть, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его словам, закон вступит в силу, несмотря на сопротивление президента страны Саломе Зурабишвили.

Члены парламента легко преодолеют вето Зурабишвили и закон вступит в силу, несмотря на сопротивление президента и все еще непрекращающиеся уличные акции протеста. Но, противники закона будут накалять обстановку и постараются устроить в Грузии Майдан и неконституционными методами сменить власть, которая выступает за прозрачность иностранного влияния, — сказал собеседник.

Политолог отметил, что фактор России в вопросе принятия закона играет важную роль, поскольку закон его противниками воспринимается как смена внешнеполитического курса страны в сторону РФ. При этом власти и сторонники закона считают, что закон способствует становлению Грузии на путь суверенного развития и укреплению суверенитета страны.

В субботу, 18 мая, Зурабишвили сообщила на брифинге, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент принял в третьем чтении. Она подчеркнула, что документ противоречит конституции и препятствует продвижению страны на европейском пути.